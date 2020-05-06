Крупнейший в мире дирижабль сгорел за 36 секунд

Дирижабль падает через несколько секунд после начала пожара ФОТО: Wikipedia

Дирижабль "Гинденбург" загорелся при посадке на авиабазе Лейкхерст в США 6 мая 1937-го. Погибли 36 человек.

На борту дирижабля были 97 человек - 61 член экипажа и 36 пассажиров. Погибли 13 пассажиров и 22 членов экипажа. Еще один погибший был рабочим на земле.

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"Гинденбург" вылетел из Франкфурта-на-Майне 3 мая. В США добрался без приключений. В Нью-Йорке капитан Макс Прусс провел его очень близко к Эмпайр-стейт-билдингу, чтобы развлечь зрителей на смотровой площадке. Тогда полетел в Лейкхерст. Но там садиться не позволили из-за грозы. Дирижабль полетел на побережье. В 18:12 ему разрешили идти на посадку. В 19:11 дирижабль начал снижать высоту. Но через 14 минут над газовыми отсеками начался пожар. Дирижабль сгорел за 36 секунд.

Большинство людей погибли от ожогов и отравления угарным газом. Некоторые прыгали с дирижабля. Многие разбились.

Технические эксперты пришли к выводу, что причиной катастрофы стала пробоина корпуса и возгорание водорода. Рассматривали также возможность диверсии.

"Гинденбург" был построен 4 марта 1936 года в Германии. Это был самый большой воздушный корабль в мире - 245 м в длину и 41 м в диаметре. "Гинденбург" мог поднять 90 т груза. Дирижабль начал свои полеты с пассажирами еще в мае 1936 года.