Крупнейший порт Китая закрыли из-за заражения Covid-19 одного сотрудника: мировая торговля на грани сбоев

Наиболее загруженный порт Китая частично остановил свою работу. Фото: Scio.com.ch

Третий в мире и крупнейший в материковом Китае порт "Нинбо-Чжоушань" ​​частично закрыли из-за инфицирования штаммом коронавируса Delta одного из работников терминала.

Об этом сообщило издание BBC.

Остановка работы порта Китая угрожает миру масштабными сбоями в поставках товаров. "Нинбо-Чжоушань" ​​связан с более 560 портами в 90 странах и регионах мира.

Закрыли только ту часть порта, где работал инфицированный. Всех сотрудников терминала отправили на карантин.

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В городе Нинбо местные власти закрыли предприятия, кинотеатры и бары. Приостановили сообщения со столицей Пекином.

Компания McDonald`s требует от сотрудников в США вакцинироваться от коронавируса. До 27 сентября работники должны пройти полный курс вакцинации. В то же время персонал будет обязан носить маски на работе.