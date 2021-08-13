Крупнейший порт Китая закрыли из-за заражения Covid-19 одного сотрудника: мировая торговля на грани сбоев

Третий в мире и крупнейший в материковом Китае порт "Нинбо-Чжоушань" частично закрыли из-за инфицирования штаммом коронавируса Delta одного из работников терминала.
Об этом сообщило издание BBC.
Остановка работы порта Китая угрожает миру масштабными сбоями в поставках товаров. "Нинбо-Чжоушань" связан с более 560 портами в 90 странах и регионах мира.
Закрыли только ту часть порта, где работал инфицированный. Всех сотрудников терминала отправили на карантин.
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В городе Нинбо местные власти закрыли предприятия, кинотеатры и бары. Приостановили сообщения со столицей Пекином.
Компания McDonald`s требует от сотрудников в США вакцинироваться от коронавируса. До 27 сентября работники должны пройти полный курс вакцинации. В то же время персонал будет обязан носить маски на работе.
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