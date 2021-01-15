Крупнейший курортный остров страны сдают за $ 80 тысяч

На Мальдивах можно снять на сутки крупнейший из частных островов, площадью 32 тыс. Кв м. Цена такого удовольствия - $80 тыс.

Курорт Ithaafushi - The Private Island на острове Итхаафуши, созданный для богатых путешественников. До него легко добраться из международного аэропорта в столице страны Мале. Гости могут добраться до острова за 40 мин на одной из 6 яхт курорта или прилететь за 15 мин небольшим самолетом. Об этом пишет CNN.

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На острове есть своя кулинарная команда, которая создает индивидуальное меню. Можно там развлекаться дайвингом и прогулками на яхте. Также есть спа-салон и площадки для детей.

Путешественникам почти со всего мира не нужно на Мальдивах проходить обязательный карантин по прибытии в международный аэропорт в столице. Однако все, кроме граждан Мальдив, должны показать ПЛР-тест, проведенный за 96 ч до приезда.

Как и все страны, которые зависят от туризма, страна сильно пострадала от кризиса, связанного с коронавирусом. По данным Всемирного банка, туризм прямо или косвенно составляет две трети ВВП страны. Индустрия процветала в 2019-м, когда количество посетителей выросло за год на 14,7%, а общее количество туристов достигло рекордных 1,7 млн. Это при населении страны в 380 тыс. человек. Министр туризма Мальдив Али Вахид назвал влияние пандемии коронавируса более разрушительным, чем цунами 2004 года и мировой финансовый кризис 2008-го.

Мальдивы состоят из 1200 небольших островов. Они - одно из направлений для туризма. Большинство курортов - частные.