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среда, 13 января 2021 06:30

Круизный лайнер сел на мель - погибли 32 пассажира и спасатель

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Круизный лайнер сел на мель - погибли 32 пассажира и спасатель
Лайнер "Коста Конкордия" / Getty Images

13 января 2012-го круизный лайнер "Коста Конкордия", на борту которого были 4234 человека, из-за неосторожности и некомпетентности капитана потерпел крушение в Тирренского море. В результате запоздалого сообщения о катастрофе и плохо организации эвакуации погибли 32 пассажира и 1 спасатель.

Лайнер "Коста Конкордия" построили в 2004-м. 2 сентября 2005-го его торжественно спустили на воду в Генуе. В течение следующих лет лайнер совершал круизные плавания в Средиземном море.

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В 19:00 13 января 2012-го "Коста Конкордия" вышел из порта близ Рима с 3206 пассажирами и 1023 членами экипажа и персонала. В 21:42, отклонившись от маршрута, в условиях спокойного моря, наткнулся на подводную скалу острова Джильо. В результате в корпусе образовалась 50-метровая пробоина.

Через заполнения трюма водой через несколько минут после удара судно начало наклоняться. Маневрирования не спасло ситуации и около 22:30 "Коста Конкордия" сел на мель у берегов острова Джильо, наклоненный под углом 70 градусов на один борт. Несмотря на критическую ситуацию, экипаж не подал сигнал SOS, пытаясь справиться собственными силами. Среди пассажиров возникла паника, которые к дополнение к плохо организованным и поздно начатым спасательным работам и неопытности экипажа, привела к гибели 32 пассажиров. Часть утонула, прыгнув за борт. Часть оказалась заблокированной в затопленной части судна. Еще 64 человека получили серьезные травмы.

В 23:30 на шлюпке судно покинул капитан Франческо Скеттино, отказавшись подчиниться приказу командира береговой охраны вернуться на борт. Спасательная операция длилась 6 часов с привлечением итальянской береговой охраны, военно-морского флота и ВВС, катеров и вертолетов, которые доставляли пассажиров на берег. Поиск тел погибших в затопленной части судна и утонувших продолжался до 31 января.

В июле 2014-го "Коста Конкордия" отбуксировали в Геную, где его два года разбирали, после чего порезали на металлолом. В общем спасательные работы, ликвидация последствий катастрофы, включая компенсации за экологический ущерб, выплаты пострадавшим и погибшим, и утилизация судна обошлись владельцу в 1,5 млрд евро - втрое больше стоимости лайнера.

Расследование причин катастрофы установило вину 4-х офицеров, получивших 1-2 года тюрьмы. Кроме того, до 2 лет и 10 месяцев осудили директора компании, которая была оператором лайнера. Он пытался скрыть от спасательных служб истинные причины и масштабы катастрофы. 11 февраля 2015-го капитана Франческо Скеттино приговорили к 16 годам заключения.

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Дата
13
января

Круизный лайнер сел на мель - погибли 32 пассажира и спасатель

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