Кровавый Хэллоуин: на домашней вечеринке застрелили четырех человек

В США в городе Ориндо штата Калифорния во время хелловинской вечеринки произошла стрельба.

В результате по меньшей мере четыре человека погибли, еще четверо получили травмы, сообщает ABC News.

Стрельба произошла на домашней вечеринке в городе Ориндо, примерно в 9 милях к северо-востоку от Окленда.

"Мы до сих пор осматриваем место происшествия", - заявил руководитель полиции Ориндо Дэвид Кук.

30 октября три человека погибли и еще девять пострадали в массовой стрельбе, которая произошла на костюмированной вечеринке в честь Хэллоуина в городе Лонг-Бич штата Калифорния.

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В Марселе, что во Франции человек подъехал к бару и открыл огонь по его посетителям. Потом сел на мотоцикл и скрылся. В результате стрельбы шесть человек получили ранения.

Мужчина стрелял из помпового оружия. Всех пострадавших доставили в местную больницу. Один - в тяжелом состоянии.