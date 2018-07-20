Кровь и молоко: фотограф показал жизнь испанской провинции

Испанский фотограф Хесус Монтерде создал фотопроект под названием "Nemini Parco". Через фото хотел рассказать о традициях испанского района Альто-Маестрасго с населением около 7 тыс. человек.

Все фотографии сделаны между 2011-2017 годами. Монтерде прожил здесь всю жизнь и в совершенстве знает местность, сообщает BirdinFlight.

Автор: Хесус Монтерде Хесус: "Мы отличаемся от других испанцев - местное население очень консервативное и жесткое"

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Мужчина не имеет образования фотографа. Признается, что проект - попытка познать себя, свои корни и посмотреть страхам в глаза.

Автор: Хесус Монтерде Хесус: "На фото - обычные люди и мои родственники"

Фото: Хесус Монтерде

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