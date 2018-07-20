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суббота, 21 июля 2018 02:24

Кровь и молоко: фотограф показал жизнь испанской провинции
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Испанский фотограф Хесус Монтерде создал фотопроект под названием "Nemini Parco". Через фото хотел рассказать о традициях испанского района Альто-Маестрасго с населением около 7 тыс. человек.

Все фотографии сделаны между 2011-2017 годами. Монтерде прожил здесь всю жизнь и в совершенстве знает местность, сообщает BirdinFlight.

Автор: Хесус Монтерде
  Хесус: "Мы отличаемся от других испанцев - местное население очень консервативное и жесткое"
Хесус: "Мы отличаемся от других испанцев - местное население очень консервативное и жесткое"

"Мой регион изолирован, он окружен крутыми холмами и ущельями. Мы отличаемся от других испанцев - местное население очень консервативное и жесткое. Мы сохраняем старые традиции и отмечаем праздники, которым несколько сотен лет. На фото - обычные люди и мои родственники. Женщина с виноградом - моя мать", - говорит Хесус.

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Мужчина не имеет образования фотографа. Признается, что проект - попытка познать себя, свои корни и посмотреть страхам в глаза.

Автор: Хесус Монтерде
  Хесус: "На фото - обычные люди и мои родственники"
Хесус: "На фото - обычные люди и мои родственники"

"Когда я начал проект, то хотел просто документировать образ жизни, который вот-вот исчезнет. Но потом понял, что мои снимки глубже. Я понимаю, что некоторым мои работы будут казаться отвратительными и тяжелыми для восприятия. Для меня это история о самопознании. Этот опыт помог мне повзрослеть, стать более спокойным", - говорит испанец.

Испанский фотограф Хесус Монтерде создал фотопроект под названием "Nemini Parco".
Фото: Хесус Монтерде
Хесус: "Когда я начал проект, то хотел просто документировать образ жизни, который вот-вот исчезнет. Но потом понял, что мои снимки глубже"
Хесус: "Когда я начал проект, то хотел просто документировать образ жизни, который вот-вот исчезнет. Но потом понял, что мои снимки глубже"
Хесус: "На фото - обычные люди и мои родственники"
Хесус: "На фото - обычные люди и мои родственники"

Английский Кеннел-клуб объявил победителей конкурса Dog Photographer of the Year. Призеров выбирали в 10 категориях. Кеннел-клуб является старейшим кинологическим клубом и официальным собачьим питомником Великобритании.

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