Крокодил-убийца съел более 80 человек

Группа фермеров стоит вокруг гигантского крокодила / Getty Images

В Уганде поймали нильского крокодила, который убил более 80 человек.

Озеро Виктория в Уганде - крупнейшее в Африке и второе по величине в мире. Но для местных оно до сих пор было известно тем, что там жил 75-летний крокодил Усама, названный в честь известного террориста. Об этом пишет Daily Star.

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Зверь длиной 5 м наводил ужас на жителей села Луганга в течение многих лет. За 15 лет он убил десятую часть жителей села. Крокодил любил хватать детей, когда те наполняли ведра водой на берегу озера или плавали в рыбачьих лодках. Хищник намеренно переворачивал лодки или выпрыгивал на них, стягивая жертв в воду. Местные считали животное воплощением дьявола.

Наконец, группа из 50 местных мужчин и ловцов диких зверей, после недели выслеживание, заманила зверя в ловушку, Используя для приманки остатки коровы. Группа связала хищника и затянула на пикап.

Крестьяне хотели убить животное, но им запретили. Чиновники передали его владельцу крокодиловой фермы для разведения. Они надеются, что убийца породит сотни гигантских крокодилов, кожу которых можно затем превратить в аксессуары на экспорт за границу. Ферма также является туристической достопримечательностью, в которой около 5000 крокодилов откармливают для забоя.