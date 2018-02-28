"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры - политолог

Логика отбора участников для "Кремлевского списка" перечеркивает всю предыдущую политическую стратегию Белого дома.

Об этом рассказал кандидат политических наук, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив в интервью журналу "Країна".

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Виктор Андрусив:Внесли в список всю элиту России. Кто теперь там будет делать подводные течения?

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"Главная цель санкций была в том, чтобы давить на одни российские элиты, оставляя возможность для маневра для других. Например, чтобы верхушка начала договариваться о том, что Путина надо убрать. А ставку сделать на более либерального Дмитрия Медведева. Но внесли в список всю элиту России. Кто теперь там будет делать подводные течения? Они все вынуждены обороняться. Мне кажется, такое решение американского Минфина убивает логику санкционной игры", - говорит политолог.

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По его мнению, новые санкции могут еще больше сплотить российские элиты вокруг Путина.

"Теперь все под санкциями. Им надо думать, как выживать. Конечно, это касается всех. Уже нет хороших российских элит. Если бы они теоретически могли существовать, россияне бы, конечно, оставляли каналы для коммуникации. Если всех упаковывают в этот список, то понимаем, что все. То есть нужно менять этот статус-кво. А, например, военной операцией по захвату Мариуполя можно быстро посадить за стол переговоров и Штаты, и Европейский Союз. И там снова можно будет диктовать свои условия. Их загнали в угол при том, что еще не применили этот санкционный пакет. Им остается только обороняться", - подытожил он.

Интервью с Виктором Андрусивым читайте в журнале "Країна" от 1 марта.