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среда, 13 октября 2021 13:00

Кремль о решении суда по Медведчуку: Ничем не можем помочь

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Кремль о решении суда по Медведчуку: Ничем не можем помочь
В Кремле вряд ли чем-то могут помочь Виктору Медведчуку. Фото: Reuters

В Кремле недовольны решением украинского суда о продлении домашнего ареста нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене. Но и помочь ему не могут.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Мы сначала сказали, что все, что происходит с Медведчуком - сведение политических счетов конкурентом, который до недавнего времени быстро укреплял свои политические позиции в Украине. Конечно, мы подобную практику решительно осуждаем. Вряд ли мы чем-то можем ему (Медведчуку. - Gazeta.ua) помочь. Он гражданин Украины, своей страны. Но мы это не можем одобрять", - сказал Песков.

13 октября суд Киева отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Прокуратура требовала отправить его в СИЗО с правом на залог в 1 млрд грн. Суд ей отказал. Прокуратура обжалует эту меру пресечения нардепу.

8 октября Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

В течение 2015 года за поставки угля с ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн, по версии следствия.

11 мая этого года Медведчук уже получил подозрение. Его с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности.

От 13 мая Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом.

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Дата
13
октября

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