Кражи и взломы складов: какая опасность ждет мир в поставках вакцин

Через транспортировки вакцин может вырасти уровень преступности. Фото: pixabay

Прыжок преступности может произойти в мире из-за поставок вакцин от коронавируса.

Преступники в разных государствах могут попытаться получить вакцины, заявил глава Интерпола Юрген Шток, передает AFP.

"С выпуском вакцин преступность резко возрастет. Мы увидим кражи, взломы складов и похищения партий вакцин", - сказал Шток.

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По его словам, также может возрасти уровень коррупции. Причиной является то, что отдельные структуры будут пытаться быстрее получить вакцину. Также более активными могут стать радикальные противники вакцинации.

В Германии, например, хотят привлечь федеральную полицию для транспортировки вакцин, которые будут хранить в секретных местах.

Ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину просит Всемирную организацию здравоохранения премьер-министр Денис Шмыгаль. Речь идет о поставках в рамках глобального механизма COVAX, сообщили на правительственном портале по итогам встречи премьера с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге.