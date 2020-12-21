Кражи и взломы складов: какая опасность ждет мир в поставках вакцин

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 333
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2322
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1863
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1701
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 621
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
6
7
5
7
9
В Дании эксгумируют 4 млн трупов животных
В Дании эксгумируют 4 млн трупов животных
Ураган разрушил один из островов Фиджи: есть погибшие
Ураган разрушил один из островов Фиджи: есть погибшие
Украинка рассказала, сколько стоят роды в Чехии
Украинка рассказала, сколько стоят роды в Чехии
Украинец рассказал, как стал бизнес-аналитиком в Канаде
Украинец рассказал, как стал бизнес-аналитиком в Канаде
Страну накрыла снежная буря: фото
Страну накрыла снежная буря: фото
Видео
Все видео
На Гавайях произошло извержение вулкана
На Гавайях произошло извержение вулкана
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1071
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1737
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 882
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 324
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5256
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 585
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 13:22

Кражи и взломы складов: какая опасность ждет мир в поставках вакцин

  Комментировать
Кражи и взломы складов: какая опасность ждет мир в поставках вакцин
Через транспортировки вакцин может вырасти уровень преступности. Фото: pixabay

Прыжок преступности может произойти в мире из-за поставок вакцин от коронавируса.

Преступники в разных государствах могут попытаться получить вакцины, заявил глава Интерпола Юрген Шток, передает AFP.

"С выпуском вакцин преступность резко возрастет. Мы увидим кражи, взломы складов и похищения партий вакцин", - сказал Шток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ уверяет, что бедные страны получат вакцину в начале 2021 года

По его словам, также может возрасти уровень коррупции. Причиной является то, что отдельные структуры будут пытаться быстрее получить вакцину. Также более активными могут стать радикальные противники вакцинации.

В Германии, например, хотят привлечь федеральную полицию для транспортировки вакцин, которые будут хранить в секретных местах.

Ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину просит Всемирную организацию здравоохранения премьер-министр Денис Шмыгаль. Речь идет о поставках в рамках глобального механизма COVAX, сообщили на правительственном портале по итогам встречи премьера с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кражи и взломы складов: какая опасность ждет мир в поставках вакцин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Показали 180 картин Марии Примаченко

Первый регулировщик изменил культуру дорожного движения

В Европе впервые провели операцию под наркозом

Расстреляли украинскую разведчицу

Взрыв разрушил часть многоэтажки

"Наш дорогой ребенок" - открыли радиоактивный элемент

Идеальный половой акт должен длиться до 13 минут: интересные факты об оргазме

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 25003
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 14275
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 10215
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 8064
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 4977
Мир
На Гавайях произошло извержение вулкана
На Гавайях произошло извержение вулкана
 Просмотров: 108
Женщину лишат имущества, потому что не может объяснить, откуда деньги
Женщину лишат имущества, потому что не может объяснить, откуда деньги Просмотров: 567
Организовали свадьбу на 10 тыс. человек, следуя карантину
Организовали свадьбу на 10 тыс. человек, следуя карантину Просмотров: 324
Американцы назвали Дональда Трампа худшим президентом в истории страны
Американцы назвали Дональда Трампа худшим президентом в истории страны Просмотров: 369
Австралия не верит в опасность мутировавшего коронавируса
Австралия не верит в опасность мутировавшего коронавируса Просмотров: 117
Больше всего комментируют
8
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
3
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
3
Когда пациенты с Covid-19 могут покупать лекарства за свой счет
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
2
Епифаний объяснил, при каких условиях ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря
Голосов: 3
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть