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вторник, 17 декабря 2019 17:01

Крахмал и спринцовки: Россия опозорилась из-за антиукраинских санкций

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Крахмал и спринцовки: Россия опозорилась из-за антиукраинских санкций
Россияне внесли крахмал и 9 Украинская к санкционного списка. Фото: 112 канал

Россияне приняли постановления о расширении списка персональных и экономических санкций против Украины.

Список товаров, запрещенных к ввозу расширили крахмалом, глюкозой и глюкозо-фруктовыми сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторы, котлы центрального отопления и части насосов, текст опубликовали на на интернет-портале правовой информации.

Также РФ расширила список лиц, которым въезд запрещен, на 9 человек.

Туда попали бывший руководитель милиции Одессы Владимир Босенко, экс-офицер СБУ и бывший исполняющий обязанности мэра Одессы Олег Бриндак, депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий, бывший депутат Измаильского горсовета (Одесская область) Александр Иванов, Андрей Иванов, бывший помощник мэра Одессы Геннадия Труханова Валерий Мигальтьев, бывший депутат Одесского горсовета Дмитрий Танцюра, бывший депутат Одесского горсовета Александр Шеремет, бывший депутат Одесского горсовета Юрий Шумахер.

Предпринимателя в сфере сельского хозяйства героя Украины Алексея Вадатурского и гендиректора компании "Кернел" Евгения Осипова из списка исключили.

Украина планирует расширить антироссийские санкции.

На сайте правительства появилось соответствующее распоряжение.

В течение месяца в правительстве планируют разработать и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины новый пакет санкций.

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17
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