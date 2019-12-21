Космические войска и помощь Украине: США подписали оборонный бюджет

Подписали оборонительный бюждет США на 2020 Фото: unian.net

Президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит военную помощь Украине на сумму в $300 млн и санкции против российских газопроводов.

"Это исторический день для американских вооруженных сил. Всего за несколько минут я с гордостью подпишу закон о крупнейшей в истории инвестицию в военных США. Сегодня также отмечается еще одно важное достижение, когда мы официально открыли новый вид наших военных сил (космические силы. - Gazeta.ua). Это очень большой и важный момент", - сообщил Белый дом в Facebook.

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Документ вводит санкции на связанные с российским газопроводом "Северный поток-2" и "ТуркСтрим" и запрещает военное сотрудничество с Россией.

Закон о бюджете предусматривает $738 млрд на оборону. Он включает 12 недель оплачиваемого отпуска для военных по уходу за детьми и повышение зарплат военным, создание космических войск и строительство стены на южной границе.

Обе палаты Конгресса США поддержали оборонный бюджет на 2020 год и направили его на подпись президенту Дональду Трампу.

Санкции будут действовать также в случае, если эти трубопроводные проекты изменят название будут заменены другими. Санкции, согласно документу, накладываются на суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также на иностранных лиц, сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекту или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставление этих судов для строительства упомянутых газопроводов.