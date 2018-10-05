Кортеж президента сбил ребенка на пешеходном переходе

Кортеж президента Польши наехал на ребенка

4 октября в польском городе Освенцим на пешеходном переходе автомобиль из кортежа президента Польши Анджея Дуды сбил ребенка.

Произошло это на пересечении улиц недалеко от здания городской полиции, пишет Gazeta Krakowska.

"Президент сразу же остановил колонну, выбежал к ребенку и проверил, все ли в порядке. Мы сразу вызвали скорую помощь", - сказал Блажей Спихальский, пресс-секретарь президента.

Анджей Дуда посетил пострадавшего ребенка в больнице и общается с его родителями. Ребенок получил незначительные травмы, сообщил пресс-секретарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Порошенко прокомментировали ДТП с 13-летним велосипедистом

6 марта на пересечении ул. Шелковичной и Институтской в центре Киева машина сопровождения из кортежа президента Петра Порошенко сбила мужчину. Пострадавший выжил, его отвезли в больницу. По информации СМИ, мужчина получил травмы средней тяжести. Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия. На его капоте есть вмятина, разбито лобовое стекло. Остальные машины кортежа продолжили движение.