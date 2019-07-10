Коррупция по-русски: детям продают сметану с наценкой 7000%

В Екатеринбурге школьная столовая завысила стоимость сметаны почти на 7000%.
Растворимый кофе в местные школы поставляла с наценкой 59,9% вместо 20% разрешенных. По завышенным ценам продавали клубнику, какао, сыр, пишет ura.news.
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Размер наценки не может превышать 60% для полуфабрикатов и продуктов для приготовления блюд.
Столовую и инициаторов завышенных цен оштрафуют.
Кафе "Гарденс" в грузинском городе Батуми и ресторан "Эзо" в Тбилиси увеличили цены для российских туристов. Теперь им придется платить на 20% больше, чем другим посетителям.
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