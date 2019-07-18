Корпус стражей исламской революции захватил танкер

Считают, что на танкере контрабандное топливо. Фото: bigmir) net

В Персидском заливе члены иранского Корпуса стражей исламской революции задержали иностранный танкер.

Они заявили, что на борту были миллионы литров контрабандного топлива, сообщает Haqqin.

Задержание состоялось у острова Ларек.

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Пока неизвестно, кому принадлежит танкер и под каким флагом он шел.

На борту иранского танкера Grace 1, который следовал в Сирию и был задержан 4 июля возле Гибралтара, были украинцы.