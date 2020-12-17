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четверг, 17 декабря 2020 04:10

Коронавирус в мире: зафиксировали два антирекорда

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Коронавирус в мире: зафиксировали два антирекорда
За сутки 15 декабря в Украине подтвердили 10 622 новых случая коронавируса. Фото: Reuters

За минувшие сутки в мире зафиксировали почти 715 000 случаев коронавируса и 13446 смертей от него.

Это самые негативные показатели на сегодня, сообщает Worldometers.

Досадное первенство в рейтинге держат США – 225 тысяч случаев заболевания и 3486 жертв за сутки.

Бразилия и Турция вновь заняли 2 и 3 место среди других стран мира по суточной заболеваемости.

Более 25 тысяч больных зафиксировали в Великобритании, России и Германии.

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Украина оказалась на 15 позиции по состоянию на 16 декабря по количеству подтвержденных больных и на 11 – по числу летальных исходов.

Сейчас лечатся от коронавируса 20,5 миллионов человек, умерло – 1 миллион 654 тысяч больных. Смогли побороть болезнь 52,3 миллиона человек.

За сутки 15 декабря в Украине подтвердили 10 622 новых случая коронавируса, выздоровели 12549 человек, в больницы попали 3242 больных, умерли 264 пациента.

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