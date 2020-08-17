Коронавирус в мире: в Италии усиливают карантин из-за роста заражений

В Италии усиливают карантин. Фото: Reuters

В Италии начинают действовать новые карантинные ограничения, введенные в связи с увеличением количества новых случаев заражения Covid-19.

Отныне в общественных местах, где наблюдается скопление людей, вводится обязательное ношение масок с шести вечера до шести утра. Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает AFP.

Также, согласно указу, в стране прекратится работа дискотек и ночных клубов.

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В начале августа в Италии суточное количество тех, кто заразился коронавирусом, выросло на 38 процентов. В течение последней недели в стране наблюдали от четырех до шести сотен дневных случаев заражений, тогда как еще 3 августа этот показатель достигал 159.