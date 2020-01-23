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четверг, 23 января 2020 15:43

Коронавирус в Китае: изолируют города, отменяют события

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Коронавирус в Китае: изолируют города, отменяют события
В Китае вводят беспрецедентные карантинные мероприятия. Скрин с видео theguardian.com

Власти Китая изолировала еще два многомиллионных города - Эчжоу и Хуанганг, пытаясь не допустить распространения коронавируса. Выезд из Уханя закрыли несколькими часами ранее.

Об этом сообщает The Guardian.

Три китайские города с общим населением 20 млн человек закрыли для выезда. В Ухане, Эчжоу и Хуаганге остановили автобусы, метро, ​​паромы, закрыли аэропорт и железнодорожные вокзалы на выезд. В Пекине отменила события, включая две больших храмовые ярмарки, посвященны празднованию нового года.

Отдельно железнодорожный оператор страны, Государственная железнодорожная группа Китая, заявил, что пассажиры смогут получать полный возврат средств за билеты по всей стране, начиная с пятницы.

Всех государственных работников и людей в общественных местах обязали носить маски для лица. Для измерения температуры викорстовують электронные термометры и тепловизоры.

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Сообщают о 633 подтвержденных случаях коронавируса. Чиновники обеспокоены, что во время месячных новогодних каникул, когда сотни миллионов китайцев пересекут границу страны, усилится вспышка болезни, охвативший почти все провинции страны.

Власти Китая подтвердили, что 95 пациентов остаются в критическом состоянии. С момента обнаружения вируса в конце 17 декабря погибли, все - в Ухане.

Смертельный коронавирус, который распространяется по миру из Китая, мог перейти к людям от змей.

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