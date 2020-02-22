Коронавирус в Иране унес жизни 6 человек

В Иране зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Вследствие инфицирования умерли 6 человек.
Инфекция попала в пять из 31 провинций, из десяти недавно зарегистрированных случаев инфицированя два зарегистрированы в Тегеране, 8 - в городе Кум, в 120-ти километрах южнее Тегерана, сообщает Радио "Свобода".
В Куме временно запрещено проводить религиозные собрания.
Вирус, по всей вероятности, был завезен в Кум рабочими из Китая, которые периодически выезжают в Китай и возвращаются в Иран - китайские специалисты занимаются в Куме строительством солнечной электростанции.
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Саудовская Аравия запретила своим подданным посещать Иран в связи с распространением там коронавируса.
Модный дом Chanel перенес на неопределенный срок показ в Китае. Такое решение принял и модный дом Prada относительно показа в Японии. Мероприятия, которые должны были состояться в мае, отменены из-за вспышки коронавируса.
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