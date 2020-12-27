Коронавирус может распространяться по вентиляции

Коронавирус распространялся благодаря отверстиям в ванной комнате. Фото: REUTERS

Covid-19 может попадать из одной квартиры в другую через вентиляцию.

Открытие сделали исследователи из Южной Кореи, отчет которых опубликовал Science Direct.

Данной темой ученые заинтересовались после случая в Сеуле, когда в одном жилом доме заболели несколько семей, проживающих на разных этажах.

Первой положительный тест на коронавирус получила жительница 6-го этажа и ее семья, затем инфекцию нашли на 4-м, 5-м, 10-м и 11-м этажах.

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Все зараженные рассказали, что не имели контактов друг с другом. Исследователи обнаружили, что все квартиры заболевших были объединены одной системой вентиляции, а Covid-19 , по их мнению, распространялся благодаря отверстиям в ванной комнате.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия Covid-19 может быть не последней, а мир не готов к новым чрезвычайным ситуациям.