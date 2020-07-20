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понедельник, 20 июля 2020 11:34

Короля убили на пороге мечети

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Короля убили на пороге мечети
Родственники стоят возле гроба короля Абдуллы ибн Хусэйна ФОТО: Getty Images

Короля Иордании Абдуллу ибн Хусейна застрелил палестинский националист на входе в мечеть аль-Акса в Восточном Иерусалиме 20 июля 1951-го. За четыре дня до того в Аммане убили бывшего премьер-министра Ливана Риада бей Аль Сола. Ходили слухи, что Ливан и Иордания хотят договориться о мире с Израилем.

Убийца принадлежал к террористической организации. В пятницу 20 июля знал, что король прибудет в мечеть помолиться. 69-летний Абдула должен был произнести речь на похоронах и договориться о переговорах с руководителем израильской разведки "Моссад". Убийца прошел через несколько проверок и границ охраны.

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Абдулла приехал в мечеть с внуком Хусейном. Киллер выстрелил в него трижды - в голову и грудь. Ранил и Хусейна. Но у того на груди была медаль. Дед настоял, чтобы Хусейн одел ее. Это спасло ему жизнь. Эксперты считают, что из-за убийства деда Хусейн отказался вести переговоры с Израилем о мире, когда стал королем. Боялся такой же участи.

Полицейские застрелили киллера. Им оказался 21-летний ученик портного Мустафа Шукри Ашу. Его завербовал мясник из Аммана.

За убийство судили 10 человек. Среди них - полковника Абдуллу аль -Телль, губернатора Иерусалима. Трех осудили заочно, поскольку они сбежали в Египет. Следствие обвинило полковника в том, что приказал полиции убить Ашу, чтобы скрыть заказчиков. Его приговорили к смертной казни, однако через 16 лет король Хусейн помиловал его. Трех осужденных повесили.

Королем стал сын Абдуллы Талал, однако через год отрекся от престола. Мужчина болел шизофренией. Хусейн возглавил страну 17-летним. Правил 47 лет.

Несмотря на сильную арабскую оппозицию, 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создания независимого еврейского государства. Это привело к вооруженным столкновениям между арабами и евреями, которые через год переросли в войну.

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Дата
20
июля

Короля убили на пороге мечети

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