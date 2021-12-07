Королевская семья готовится к вступлению Чарльза на британский престол

У королевы есть проблемы со здоровьем. Фото: Reuters

"Переход власти" к следующему правителю уже начался и кризиса можно избежать благодаря подготовительной работе, которую проводят члены семьи.

Об этом рассказал королевский историк Эд Оуэн изданию Express.

О полной передаче престола речь не идет, поскольку королева планирует находиться на троне до своей смерти. Принц Чарльз является старейшим претендентом на престол за всю историю Великобритании.

Но в последнее время королева чувствует себя не очень хорошо и даже провела ночь в больнице.

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Врачи рекомендуют ей заниматься легкими делами, которые будут как отдых.

Многие беспокоятся, что будет с королевской семьей после смерти королевы.

Оуэн говорит, что в семье не начнется кризис, потому что "формальная передача власти принцу Чарльзу уже началась".

В 2021 году принцу Чарльзу исполнилось 73 года, а королеве Елизавете 95 лет. В настоящее время она является наиболее долго правящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долго правящим и старейшим главой государства в мире.