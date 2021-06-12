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суббота, 12 июня 2021 18:05

Королева взялась разрезать торт мечом
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Королева Елизавета II встретилась с лидерами G7
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge
Королева Елизавета II встретилась с лидерами G7
Королева Елизавета II встретилась с лидерами G7
Королева Елизавета II встретилась с лидерами G7

Королева Великобритании Елизавета II взялась разрезать торт мечом в эко-парке Eden Project.

Она посетила вечернее мероприятие для лидеров G7. Его организовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет The Daily Mail.

Церемониальный меч подал королеве лорд-лейтенант Корнуолла Эдвард Болито. От предложенного ей ножа Елизавета отказалась.

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"Я знаю, что чем есть, но так необычнее", - пояснила она.

Королева Елизавета II наградила разработчиков вакцины AstraZeneca. Это произошло на традиционном праздновании своего дня рождения. Титул рыцаря получил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, профессор Оксфордского университета Сару Гилберт и председатель рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственной дамы - женский аналог рыцарского титула.

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12
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