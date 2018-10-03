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среда, 03 октября 2018 18:28

"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику

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&quot;Королева танцев&quot; - Тереза Мэй обескуражила публику
Тереза Мэй снова затанцевала на публику. Фото: The Guardian

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй развеселила публику во время ежегодной конференции британской консервативной партии в Берминхеме.

Политик вышла на сцену, пританцовывая под композицию шведской группы ABBA "Dancing Queen", сообщает АВС.

Во время выступления говорила о экономических вызовах, которые ждут страну после "Брекзита", призвала политических противников к единству и вспомнила об отравлении в Солсбери.

"Мы не можем поступиться своей совестью перед Кремлем", - заявила она.

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Ранее политик удивила сеть своими попытками танцевать вместе с детьми во время визита в Африку. В сети ее прозвали "Мейбот" из движений, которые пользователям казались неуклюжими и похожими на движения робота.

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Дата
03
октября

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