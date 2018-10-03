"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй развеселила публику во время ежегодной конференции британской консервативной партии в Берминхеме.
Политик вышла на сцену, пританцовывая под композицию шведской группы ABBA "Dancing Queen", сообщает АВС.
Во время выступления говорила о экономических вызовах, которые ждут страну после "Брекзита", призвала политических противников к единству и вспомнила об отравлении в Солсбери.
"Мы не можем поступиться своей совестью перед Кремлем", - заявила она.
"Having the time of your life": U.K. Prime Minister Theresa May dances onto the stage to ABBA's "Dancing Queen" at the Conservative Party's annual conference. https://t.co/uqrI14PRcR pic.twitter.com/BClBWkfmMP— ABC News (@ABC) 3 октября 2018 г.
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Ранее политик удивила сеть своими попытками танцевать вместе с детьми во время визита в Африку. В сети ее прозвали "Мейбот" из движений, которые пользователям казались неуклюжими и похожими на движения робота.
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