Королева Елизавета II готовится к смерти

Смерть королевы станет общественно важным событием, которое совершенно точно состоится в ближайшие годы Фото: news.tj

В Британии уже готов детальный план на случай смерти королевы. Королеве Великобритании. Елизавете II недавно исполнилось 93 года. Официальное празднование состоится в июне.

В королевском дворце начали подготовку к ее смерти. Составили четкий план действий на случай смерти монаршей особы, пишет РБК-Украина.

Национальная статистическая службы Великобритании отметила, что королева может прожить в среднем еще четыре года. Но с учетом возраста королевы, нужно быть на всякий случай готовыми. Поэтому сценарий был составлен и расписан до минуты.

Смерть королевы станет общественно важным событием, которое совершенно точно состоится в ближайшие годы. Личный врач Елизаветы II Хью Томас должен будет констатировать смерть королевы и немедленно передать эту новость личному секретарю королевы сэра Кристоферу Гейдту.

До этого с дворца будут приходить бюллетени - немного, но достаточно. "Королева страдает от сильной физической прострации, сопровождающееся симптомами, вызывают сильное беспокойство", - такими сообщениями сэр Джеймс Рид, врач королевы Виктории, информировал общественность за два дня до ее смерти в 1901 году.

Личный секретарь должен будет сообщить трагическую новость премьер-министру. Однако сообщение будет закодировано и секретарь сообщит, что "Лондонский мост упал".

После этого новость будет сообщена главам 15 стран и представителям 36 стран-участниц Содружества.

Исключительное право на новость о смерти королевы имеет британское агентство Press Association. Они первыми опубликуют новость с пометкой "Срочно" и коротким текстом в стиле: "Королева-мать умерла в канун Пасхи. Она умерла в 101 год".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не принц: почему первенец Гарри и Меган остался без королевского титула

После смерти Елизаветы II на престол взойдет сын, принц Чарльз.

Протокол, касающийся королевского гардероба, очень строг: Елизавета II не только не может появиться в одном и том же на следующих друг за другом мероприятиях, но и дважды выгулять наряд. Стилистам приходится вести строгий учет (говорят, что до сих пор делается это по старинке – ручкой в тетради), но касается он чаще всего цвета одежды: королева любит монолуки (одежда, подобранная в единой цветовой гамме), и уследить за правильным чередованием оттенков ее костюмов непросто. Но есть 11 особенностей, которые облегчают труд имиджмейкеров, ведь они давно стали неотъемлемыми чертами образа британской королевы, пишет marieclaire.ru.