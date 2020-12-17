Король признал провал шведской модели борьбы против коронавируса

Король Швеции Карл XVI Густав / Reuters

Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что национальная стратегия борьбы с коронавирусом провалилась. Он сделал заявление в рамках ежегодной телепрограммы, посвященной уходящему году.

Швецию не раз критиковали за ее не строгий подход к борьбе с пандемией. Страна скорее возлагалась на самодисциплину граждан и не вводила строгого карантина или полной изоляции. Об этом пишет ВВС.

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В стране с населением 10 млн граждан зарегистрировано почти 350 тыс. случаев заболевания и более 7,8 тыс. смертей.

"Думаю, мы потерпели поражение. У нас много погибших. Это ужасно. Можно подумать обо всех членах семей, оказавшихся неспособными попрощаться с умершими родными. Тяжелый и травмирующий опыт", - заявил король.

Вместо того, чтобы полагаться на наказание за несоблюдение карантина, Швеция ставила на ответственность и совесть граждан, давая рекомендации. Однако за их нарушение нет наказания. Швеция не вводила изоляцию или обязательного ношения масок, а бары и рестораны все время оставались открытыми.

Ранее в стране начали действовать новые рекомендации по социальной дистанции на период Рождества. Шведам советуют встречаться максимум с 8 людьми, при случае собираться на открытом воздухе и избегать поездок на поезде или автобусе.

Стокгольм заявляет, что более 90% смертей пришлись на людей в возрасте более 70 лет. Почти половина всех случаев смерти зафиксирована в домах престарелых.

В Швеции сейчас один из самых высоких в мире показателей смертности от Covid-19 на душу населения.