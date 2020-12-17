Король признал провал шведской модели борьбы против коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 441
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 279
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1521
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 486
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 738
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 369
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 702
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4563
Фото
Все фото
5
5
4
9
4
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
&quot;Президент Байден попросил меня&quot; - трансгендер заявила, что станет министром образования США
"Президент Байден попросил меня" - трансгендер заявила, что станет министром образования США
Выпало рекордное количество снега - тысячи домов обесточены
Выпало рекордное количество снега - тысячи домов обесточены
Беларусы получили премию им. Сахарова
Беларусы получили премию им. Сахарова
Видео
Все видео
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 549
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 216
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4518
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 702
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
Просмотров: 36
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
четверг, 17 декабря 2020 16:24

Король признал провал шведской модели борьбы против коронавируса

  Комментировать
Король признал провал шведской модели борьбы против коронавируса
Король Швеции Карл XVI Густав / Reuters

Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что национальная стратегия борьбы с коронавирусом провалилась. Он сделал заявление в рамках ежегодной телепрограммы, посвященной уходящему году.

Швецию не раз критиковали за ее не строгий подход к борьбе с пандемией. Страна скорее возлагалась на самодисциплину граждан и не вводила строгого карантина или полной изоляции. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швеция признает, что отсутствие строгого карантина было ошибочним

В стране с населением 10 млн граждан зарегистрировано почти 350 тыс. случаев заболевания и более 7,8 тыс. смертей.

"Думаю, мы потерпели поражение. У нас много погибших. Это ужасно. Можно подумать обо всех членах семей, оказавшихся неспособными попрощаться с умершими родными. Тяжелый и травмирующий опыт", - заявил король.

Вместо того, чтобы полагаться на наказание за несоблюдение карантина, Швеция ставила на ответственность и совесть граждан, давая рекомендации. Однако за их нарушение нет наказания. Швеция не вводила изоляцию или обязательного ношения масок, а бары и рестораны все время оставались открытыми.

Ранее в стране начали действовать новые рекомендации по социальной дистанции на период Рождества. Шведам советуют встречаться максимум с 8 людьми, при случае собираться на открытом воздухе и избегать поездок на поезде или автобусе.

Стокгольм заявляет, что более 90% смертей пришлись на людей в возрасте более 70 лет. Почти половина всех случаев смерти зафиксирована в домах престарелых.

В Швеции сейчас один из самых высоких в мире показателей смертности от Covid-19 на душу населения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Король признал провал шведской модели борьбы против коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Боливар стал президентом объединенной Колумбии

В цирке сгорели 323 человека

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 33723
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории 1 Просмотров: 21707
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 20709
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 3 Просмотров: 13779
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
 Просмотров: 12348
Мир
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
5
 Просмотров: 504
Бывшего посла Ватикана признали виновным в сексуальных домогательствах
Бывшего посла Ватикана признали виновным в сексуальных домогательствах Просмотров: 63
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
5
 Просмотров: 396
"Президент Байден попросил меня" - трансгендер заявила, что станет министром образования США
"Президент Байден попросил меня" - трансгендер заявила, что станет министром образования США
4
 Просмотров: 459
Посольство Украины требует объяснений у Боснии и Герцеговины через подаренную Лаврову 300-летнюю украинскую икону
Посольство Украины требует объяснений у Боснии и Герцеговины через подаренную Лаврову 300-летнюю украинскую икону Просмотров: 396
Больше всего комментируют
5
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
3
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
3
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
Голосов: 261
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть