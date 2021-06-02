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четверг, 03 июня 2021 07:01

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

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Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей
Фото с бракосочетания Эдварда и Уоллис / Getty Images

3 июня 1937-го во Франции бывший британский король Эдуард VIII женился на разведенной американской светской львицы Уоллис Уорфилд, ради которой отрекся от престола в декабре 1936 года.

Эдвард родился в 1896 году. Был старшим сыном короля Георга V. Служил офицером во время Первой мировой войны, а в 1920-х совершил многочисленные поездки за границу в качестве принца Уэльского. Во время Великой депрессии 1930-х помогал организовать рабочие программы для безработных и стал популярным в обществе.

Холостой Эдвард приближался к 40-летию. В 1934-м влюбился в светскую львицу Уоллис Уорфилд Симпсон, которая была замужем за англо-американским бизнесменом, который жил в Лондоне, Эрнестом Симпсоном. Уоллис, которая родилась в США в 1896-м, и выросла там же, ранее уже была замужем и развелась с пилотом ВМС США. Королевская семья не одобряла замужнюю любовницу Эдварда, но до 1936-го принц намеревался жениться на ней. Прежде чем смог обсудить это намерение с отцом, король Георг V скончался 20 января 1936-го, и Эдуард был провозглашен новым королем.

Новый король оказался популярным, и его коронацию назначили на май 1937-м. О его романе с Симпсон писали в газетах мира, но из-за джентльменское соглашение между британской прессой и правительством о роман не писали британские газеты. 27 октября 1936-го Симпсон получила предварительное согласие на развод. Это спровоцировало громкий скандал. Для Англиканской церкви и большинства британских политиков дважды разведена американка была неприемлема как будущая британская королева.

Однако Эдвард твердо решил жениться. Он предложил морганатический брак, в котором Уоллис не получит никаких прав на монаршие звания или собственность, но премьер Стэнли Болдуин отклонил предложение. На следующий день скандал разразился на первых страницах британских газет и обсуждался уже открыто в обществе и парламенте. Без перспектив разрешения на брак король отрекся от престола 10 декабря 1936-го. На следующий день парламент утвердил акт об отречении, и 325-дневной правления Эдуарда VIII подошло к концу.

"Я считал невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля, как хотел бы, без помощи и поддержки со стороны женщины, которую люблю", - в тот же вечер объяснил свой шаг бывший король.

12 декабря его младший брат, герцог Йоркский, был провозглашен королем Георгом VI. В тот же день новый король сделал старшего брата герцогом Виндзорским.

К тому времени Эдвард уже выехал в Австрию. Развод Симпсон завершилось в мае 1937-го. 3 июня 1937-го герцог Виндзорский и Уоллис Уорфилд поженились в замке Канд во французской долине Луары. Священник англиканской церкви провел службу, свидетелями которой стали около 16 гостей.

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В течение следующих двух лет герцог и герцогиня жили во Франции, но посетили другие европейские страны, в частности, Германию, где герцог встречался с нацистскими чиновниками, а в октябре 1937-го встретился с Адольфом Гитлером. После начала Второй мировой войны, он принял должность французского офицера связи. В июне 1940-го Франция пала перед нацистами, а Эдвард и Уоллис бежали в Испанию.

В этот период нацисты придумали схему похищения Эдварда с намерением вернуть его на британский трон как марионеточного короля. Король Георг VI и премьер Уинстон Черчилль, осознавая довоенные симпатии Эдварда к нацистам, предложили ему пост губернатора Багамских островов. Герцог и герцогиня отплыли из Лиссабона 1 августа 1940-го, едва избежав нацистской команды СС, направленной для их захвата.

В 1945-м герцог оставил пост, и пара вернулась во Францию. Эдуард несколько раз приезжал в Англию. Например, на похороны короля Георга VI в 1952 году. Эдвард умер в Париже в 1972-м, но похоронен на территории Виндзорского замка. В 1986-м умерла Уоллис и ее похоронили рядом с ним.

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Дата
03
июня

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

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