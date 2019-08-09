Конгрессу США передали доказательства связи Трампа с русскими

Банки передали Конгрессу доказательства связи Трампа с русскими. Фото: НВ.

Ведущие банки передали в один из комитетов Конгресса документы, в которых доказана связь президента Дональда Трампа с россиянами.

По данным виданняThe Wall Street Journal, в документах указана информация о связи Трампа и его семьи с россиянами.

В документах есть электронная переписка, кредитные соглашения и другие документы, связанные с бизнесом Трампа.

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Трамп ранее обращался в суд, желая ограничить доступ к своим документам, связанных с бизнесом.

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