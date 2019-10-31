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четверг, 31 октября 2019 19:04

Конгресс США принял резолюцию об импичменте Трампа

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Конгресс США принял резолюцию об импичменте Трампа
Палата представителей США приняла резолюцию по делу импичмента Трампа. Фото: Эспрессо

Палата представителей США приняла резолюцию относительно дальнейших шагов по делу импичмента президента США Дональда Трампа.

За утверждение резолюции проголосовали 232 конгрессмена, "против" высказались 196 человек. Об этом сообщает AP.

Голосование установило следующие шаги в расследовании относительно возможного импичмента, поскольку законодатели переходят от недель закрытых интервью со свидетелями к публичным слушаниям и, наконец, к возможным голосованиям о том, следует ли рекомендовать отстранения Трампа от должности.

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Резолюция приказывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформам, доходам и расходам, а также юридическому продолжать расследование. Их цель, согласно резолюции - выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Трампа.

После разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля американский разведчик подал жалобу о якобы давлении Трампа на Зеленского. Президент США якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

После чего спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.

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Дата
31
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