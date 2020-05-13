Конгресс США предлагает ударить по России новыми санкциями

Конгресс США предлагает ввести новые ограничения против РФ. Фото: REUTERS

В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали резолюцию с призывом к Белому дому ввести новые санкции против России.

Указанный документ является реакцией на нарушения прав человека и преследования активистов, сообщает "Голос Америки".

Авторы резолюции призывают Россию освободить политических заключенных, в том числе и украинских граждан.

Также еще в одном документе группа конгрессменов осудила намерения Белого дома сократить финансирование инициативы по сдерживанию российской агрессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкий депутат оскандалился пророссийским заявлением

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что коронавирусный кризис никоим образом не повлияет на позицию ЕС относительно санкций против РФ.

Министры иностранных дел стран Евросоюза также заверили Украину в том, что санкции против России будут сохраняться.