Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном: одна из сторон сообщила о количестве пострадавших и погибших

Конфликт между странами начался в апреле. Фото: ukrinform.ua

Кыргызстан заявил, что количество их пострадавших граждан во время конфликта на границе с Таджикистаном увеличились до 183.

Всего в результате конфликта, по сообщению кыргызстанской власти, погибли 35 человек, сообщает УНН

24 апреля таджикские пограничники задержали двух граждан Кыргызстана, обвинив их в нарушении границы. Позже их отпустили. После этого страны обменялись дипломатическими нотами.

28 апреля пограничная служба Таджикистана устанавливала камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач на спорном участке. Кыргызстан потребовал прекратить эти работы. На место событий с обеих сторон начали прибывать местные жители, которые стали забрасывать друг друга камнями. Несколько человек получили ранения.

На следующий день между военными двух стран начались боевые столкновения. Обстрелу с таджикской стороны подверглись несколько киргизских пограничников. Киргизские военные, в свою очередь, захватили один таджикский пост.

В результате перестрелок погибли три человека, более 50 пострадали, заявила власть Кыргызстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обострение конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном: военные обстреляли жилые дома

После начала перестрелок в район конфликта стороны стянули дополнительное вооружение, Кыргызстан объявил об эвакуации жителей близлежащих сел.

Страны попытались срочно урегулировать конфликт. Главы их правительств через несколько часов после начала перестрелок договорились о двусторонней встрече. По ее итогам стороны "выразили полную готовность к скорейшему решению конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров".

Министры иностранных дел стран договорились о полном прекращении огня с вечера 29 апреля.

Президент Кыргызстана Садир Жапаров предложил Таджикистану создать комиссию между странами по поддержанию мира для предотвращения новых конфликтов.

Садир Жапаров победил на выборах президента Кыргызстана в январе.