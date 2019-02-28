Конфликт между Индией и Пакистаном набирает обороты

В четверг, 28 февраля, Пакистан дважды обстрелял территорию Индии. Фото: Etcetera Media

Армия Пакистана в четверг, 28 февраля, дважды обстреляла из артиллерии территорию Индии.

Первый удар начался около 06:00 по местному времени (2:30 по киевскому). Индийская артиллерия открыла ответный огонь, перестрелка продолжалась около часа. Об этом сообщает ANA.

Около 15:00 по местному времени (12:30 по киевскому) начался второй обстрел. Под удар попали индийские районы Сандербани, Манкот, Кхари Кармар и Дегвар.

Также отмечается, что в метро индийского города Дели вечером, 27 февраля, по рекомендации служб безопасности ввели красный уровень тревоги. Все помещения метрополитена будут проверять каждые 2 часа.

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Кроме того, обе страны закрыли свое воздушное пространство.

Конфликт начался после того, как Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, который произошел накануне. Однако, Пакистан оценил такие действия как вторжение на территорию государства, заявив, что удар совершили по лесной местности, где боевиков не было. Поэтому поднял собственные боевые самолеты для самообороны. Так, два истребителя Индии были ликвидированы.