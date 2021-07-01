Компанию Трампа обвиняют в налоговых преступлениях - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 702
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 117
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 117
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1017
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 108
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 279
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1332
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 522
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1485
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 882
Фото
Все фото
3
10
3
8
7
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Ножами и палками убили 175 дельфинов - жуткие фото
Ножами и палками убили 175 дельфинов - жуткие фото
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Репрессии в Беларуси: тело оппозиционера отдали из колонии с разбитой головой
Репрессии в Беларуси: тело оппозиционера отдали из колонии с разбитой головой
Видео
Все видео
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 792
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2187
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 765
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1053
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 09:47

Компанию Трампа обвиняют в налоговых преступлениях - СМИ

  Комментировать
Компанию Трампа обвиняют в налоговых преступлениях - СМИ
Против компании Трампа начали уголовное расследование. Фото: Reuters

В четверг, 1 июля, прокуратура Нью-Йорка выдвинет бизнес-империи 45-го президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу обвинения в налоговых преступлениях.

Об этом сообщило издание CBC News.

Окружная прокуратура Манхэттена уже много лет ведет расследование в отношении компании Трампа. Обвинительный акт присяжных станет первым результатом по делу.

По словам адвоката богача Рональда Фишетти, он не предусматривает обвинений против самого Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп заявил, что результаты выборов в США в 2020 году были сфальсифицированы, как в Украине в 2004

Адвокат сообщил, что лично спросил окружного прокурора Манхэттена Сайруса Венса-младшего подробности обвинений, которые пребывали на рассмотрении.

По словам Фишетти, он "конкретно спросил: "Связаны ли какие-либо из этих обвинений с Дональдом Трампом?" И ответ был отрицательным".

Команда юристов компании Трампа ожидает, что обвинения коснутся налоговых преступлений, связанных с неуплатой налогов на корпоративные льготы и привилегии, включая автомобили и апартаменты, предоставленные сотрудникам.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование против компании Trump Organization. Она контролирует недвижимость и активы 45-го президента США Дональда Трампа. Ранее расследование имело гражданский характер. В 2019 году компанию заподозрили в махинациях со сведениями о стоимости недвижимости для получения кредитов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Компанию Трампа обвиняют в налоговых преступлениях - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 12051
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 10026
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 7119
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5994
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 5751
Мир
Вынесли решение по делу об освобождении Бритни Спирс от опекунства отца
Вынесли решение по делу об освобождении Бритни Спирс от опекунства отца Просмотров: 90
В мире новые лидеры Сovid-рейтинга. Где больше всего больных
В мире новые лидеры Сovid-рейтинга. Где больше всего больных Просмотров: 243
Аномальная жара убила в стране почти полтысячи людей
Аномальная жара убила в стране почти полтысячи людей Просмотров: 216
Террористы подорвали базар. Много пострадавших
Террористы подорвали базар. Много пострадавших Просмотров: 414
США напомнили, чего ожидают от Зеленского
США напомнили, чего ожидают от Зеленского Просмотров: 432
Больше всего комментируют
14
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
1
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
1
"Слугам" в чат скинули законопроекты, которые нужно поддержать - список
Голосов: 107
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть