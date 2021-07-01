Компанию Трампа обвиняют в налоговых преступлениях - СМИ

Против компании Трампа начали уголовное расследование. Фото: Reuters

В четверг, 1 июля, прокуратура Нью-Йорка выдвинет бизнес-империи 45-го президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу обвинения в налоговых преступлениях.

Об этом сообщило издание CBC News.

Окружная прокуратура Манхэттена уже много лет ведет расследование в отношении компании Трампа. Обвинительный акт присяжных станет первым результатом по делу.

По словам адвоката богача Рональда Фишетти, он не предусматривает обвинений против самого Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп заявил, что результаты выборов в США в 2020 году были сфальсифицированы, как в Украине в 2004-м

Адвокат сообщил, что лично спросил окружного прокурора Манхэттена Сайруса Венса-младшего подробности обвинений, которые пребывали на рассмотрении.

По словам Фишетти, он "конкретно спросил: "Связаны ли какие-либо из этих обвинений с Дональдом Трампом?" И ответ был отрицательным".

Команда юристов компании Трампа ожидает, что обвинения коснутся налоговых преступлений, связанных с неуплатой налогов на корпоративные льготы и привилегии, включая автомобили и апартаменты, предоставленные сотрудникам.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование против компании Trump Organization. Она контролирует недвижимость и активы 45-го президента США Дональда Трампа. Ранее расследование имело гражданский характер. В 2019 году компанию заподозрили в махинациях со сведениями о стоимости недвижимости для получения кредитов.