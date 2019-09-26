Компания Nissan отзывает более миллиона автомобилей

У автомобилей обнаружили проблемы с дисплеями камеры заднего вида. Фото: Mir24

В США компания Nissan отзывает более 1,2 миллиона автомобилей.

Как отмечается, у машин обнаружили проблемы с дисплеями камеры заднего вида. Об этом сообщает NHK.

"Во вторник руководство Nissan сообщило Национальное управление безопасностью движения на трассах США об отзыве автомобилей 25 моделей, выпущенных в 2018 и 2019 годах. Среди них - модели кроссоверов Rogue, люкс-бренда Infinity и электромобили Leaf", - говорится в сообщении.

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Дисплее могут быть установлены таким образом, что задней части машины не видно. Из-за этого автомобили не соответствуют федеральным требованиям безопасности. Сообщений о каких-либо ДТП, вызванные этим дефектом, не поступало, однако в Nissan приняли решение отозвать автомобили. Компания предоставит бесплатное программное обновление для решения проблемы.

Honda готовится переориентироваться на производство электромобилей в 2025. Японская марка планирует полностью отказаться от дизельных моторов в Европе до 2021-го.