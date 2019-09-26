Компания Nissan отзывает более миллиона автомобилей

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4 Просмотров: 1719
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1539
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 684
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6345
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9279
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2340
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3195
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3627
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
12
4
6
22
28
&quot;Излучает позитив и прямолинейность&quot;: немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
"Излучает позитив и прямолинейность": немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
Дмитрий Комаров посетил поселение, спрятанное от цивилизованного мира
Дмитрий Комаров посетил поселение, спрятанное от цивилизованного мира
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
Миллион подарков и зал репрессий: что показывают в музее Сталина
Миллион подарков и зал репрессий: что показывают в музее Сталина
На пляжах в галстуках, на свадьбах - в тележках: как жили финны в начале ХХ в.
На пляжах в галстуках, на свадьбах - в тележках: как жили финны в начале ХХ в.
Видео
Все видео
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дроны атаковали завод
Дроны атаковали завод
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 171
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 279
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5814
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5454
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 108
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
четверг, 26 сентября 2019 21:20

Компания Nissan отзывает более миллиона автомобилей

  Комментировать
Компания Nissan отзывает более миллиона автомобилей
У автомобилей обнаружили проблемы с дисплеями камеры заднего вида. Фото: Mir24

В США компания Nissan отзывает более 1,2 миллиона автомобилей.

Как отмечается, у машин обнаружили проблемы с дисплеями камеры заднего вида. Об этом сообщает NHK.

"Во вторник руководство Nissan сообщило Национальное управление безопасностью движения на трассах США об отзыве автомобилей 25 моделей, выпущенных в 2018 и 2019 годах. Среди них - модели кроссоверов Rogue, люкс-бренда Infinity и электромобили Leaf", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Nissan Leaf снова лидирует

Дисплее могут быть установлены таким образом, что задней части машины не видно. Из-за этого автомобили не соответствуют федеральным требованиям безопасности. Сообщений о каких-либо ДТП, вызванные этим дефектом, не поступало, однако в Nissan приняли решение отозвать автомобили. Компания предоставит бесплатное программное обновление для решения проблемы.

Honda готовится переориентироваться на производство электромобилей в 2025. Японская марка планирует полностью отказаться от дизельных моторов в Европе до 2021-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Компания Nissan отзывает более миллиона автомобилей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

В Польше запретили украинскую молодежную организацию

Будущий глава государствао принял участвие в грабеже поезда

Самое читаемое
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 75227
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
16
 Просмотров: 27200
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 13167
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар Просмотров: 12690
Смех и грех: показали забавные фото кулинарных провалов
Смех и грех: показали забавные фото кулинарных провалов
18
 Просмотров: 12528
Мир
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
 Просмотров: 171
"Излучает позитив и прямолинейность": немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
"Излучает позитив и прямолинейность": немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
12
 Просмотров: 2358
Еврокомиссия намекнула Зеленскому, кто виноват в "недостаточной помощи"
Еврокомиссия намекнула Зеленскому, кто виноват в "недостаточной помощи" Просмотров: 1188
Разговор Зеленского и Трампа: опубликовали жалобу разведчика
Разговор Зеленского и Трампа: опубликовали жалобу разведчика Просмотров: 1296
Российский траулер затонул и может взорваться
Российский траулер затонул и может взорваться Просмотров: 666
Больше всего комментируют
5
Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
5
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
5
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
4
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
Голосов: 512
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua