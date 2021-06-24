Компания Microsoft уже стоит больше $2 трлн

Магазин Microsoft в Лондоне / Getty Images

Компания Microsoft официально вошла в список самых дорогих корпораций с рыночной стоимостью, превышающей $2 трлн.

Технологический гигант, вторая после Apple публичная компания США, которая достигла такой цены. Нефтяная компания Saudi Aramco, которая стала публичной в 2019 году, также ранее преодолела эту отметку, хотя сейчас ее рыночная капитализация составляет $1,88 трлн. Об этом пишет CNN.

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Компания достигла рубежа в $2 трлн чуть более чем через два года после того, как впервые превысила капитализацию в $1 трлн. Пандемия Covid-19 способствовала этому. Люди тратили больше времени на гаджеты, что повысило спрос на компьютеры, игровые системы и платформы облачных вычислений Microsoft.

Акции Microsoft выросли на 64% с марта 2020 года, когда в мире начали действовать ограничения из-за пандемии. В апреле 2021-го Microsoft сообщила, что продажи за последние три месяца выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составили $41,7 млрд.

В августе прошлого года рыночная стоимость Apple превысила $2 трлн, а в настоящее время составляет $2,24 трлн. Другие крупные технологические компании, Amazon и Google, подходят к этой черте. Рыночная капитализация Amazon достигла $1,77 трлн, а Google - $1,67 трлн.

С 2004 года во вторник второй недели февраля отмечают Европейский день безопасного интернета. Инициаторами стали европейские некоммерческие организации European SchoolNet и Insafe.