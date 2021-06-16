Компания Airbnb заплатила $7 млн ​​жертве изнасилования

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Компания Airbnb заплатила туристке $7 млн ​​после того, как ее изнасиловали, угрожая ножом, в арендованной квартире в Нью-Йорке.

Австралийская путешественница получила выплату за нападение, которое произошло накануне нового, 2015 года. Об этом пишет ВВС.

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Airbnb - онлайн-сервис по размещению, поиска и краткосрочной аренды жилья по миру. Название расшифровывается как "Надувной матрас и завтрак". Сервис позволяет владельцам жилья сдать, а арендаторам снимать дома, квартиры, комнаты или кровати в более чем 190 странах мира.

Жертва и ее друзья забрали ключи от квартиры в соседнем магазине. Зато насильник сделал копию ключей от квартиры, где побывал заранее. Путешественница вернулась вскоре после полуночи. 24-летний Джуниор Ли спрятался в ванной и напал на нее. Ли не признает себя виновным в изнасиловании, но остается за решеткой.

После изнасилования команда Airbnb связалась с местным отделением полиции, чтобы предложить помощь и разместить жертву в отеле. В компании также предложили оплатить жертве юридические консультации и перелет к матери за границу. В рамках урегулирования спора жертва получила компенсацию и теперь не может предъявлять иск Airbnb или владельцу квартиры, где произошел инцидент.

В объяснении Airbnb говорится, что они часто проводят онлайн-проверку биографических данных, включая судимости и публичные записи владельцев квартир.