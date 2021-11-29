Компании Pfizer и BioNTech обещают обновить вакцину против штамма Omicron за 100 дней

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 4023
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 6660
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 2907
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 441
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2250
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 396
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2097
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2907
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 891
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
2 Просмотров: 1449
Фото
Все фото
8
5
5
3
5
Страну всколыхнуло мощное землетрясение: показали фото разрушений
Страну всколыхнуло мощное землетрясение: показали фото разрушений
Австралийка подожгла Covid-отель, в котором сидела на карантине
Австралийка подожгла Covid-отель, в котором сидела на карантине
Ветер, дожди и снегопады: на Великобританию обрушился смертельный шторм
Ветер, дожди и снегопады: на Великобританию обрушился смертельный шторм
В России на заводе боеприпасов гремят взрывы: есть пострадавшие
В России на заводе боеприпасов гремят взрывы: есть пострадавшие
Пассажирский автобус влетел в дом: 19 погибших
Пассажирский автобус влетел в дом: 19 погибших
Видео
Все видео
У суда, куда доставили Саакашвили, начались стычки
У суда, куда доставили Саакашвили, начались стычки
Более 50 собак спасли от бойни ради еды
Более 50 собак спасли от бойни ради еды
Лукашенко встретился с мигрантами на границе с Польшей
Лукашенко встретился с мигрантами на границе с Польшей
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Интервью
1/5
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
1 Просмотров: 1521
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 810
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3375
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3771
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4851
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 576
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
понедельник, 29 ноября 2021 18:05

Компании Pfizer и BioNTech обещают обновить вакцину против штамма Omicron за 100 дней

  Комментировать
Компании Pfizer и BioNTech обещают обновить вакцину против штамма Omicron за 100 дней
Штамм Omicron впервые обнаружили в ЮАР / Reuters

Компании Pfizer и BioNTech пообещали за 100 дней обновить вакцину от коронавируса из-за распространения нового штамма Omicron.

В ближайшее время они получат данные тестов. Об этом пишет Business Insider.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Израиле будут отслеживать геолокацию зараженных новым штаммом Omicron

"Мы понимаем обеспокоенность экспертов и немедленно приступили к изучению штамма, а также разработали адаптированную вакцину в рамках нашей стандартной процедуры для новых штаммов", - заявил представитель BioNTech.

Через две недели компании получат результаты тестов, которые покажут, нужно ли создавать новую вакцину или достаточно будет адаптировать старую.

11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса Omicron или B.1.1.529. Но первыми о нем сообщили представители Южно-Африканской республики. Они провели несколько исследований и нашли очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что этот штамм может быть опаснее всех ранее известных. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксированы в Европе, Австралии, США и Канаде.

Из-за штамма многие страны мира ввели дополнительные ограничения на поездки своих граждан в ЮАР и другие африканские страны.

Новый штамм Omicron может быть более устойчив к вакцинам и быстрее распространиться. Об этом заявили в Европейском центре по предупреждению и контролю заболеваний.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Компании Pfizer и BioNTech обещают обновить вакцину против штамма Omicron за 100 дней». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри

Утвердили официальные символы главы государства

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 29477
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 10026
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 9351
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 9198
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
7
 Просмотров: 7308
Мир
Польша ужесточает карантин из-за нового штамма коронавируса
Польша ужесточает карантин из-за нового штамма коронавируса Просмотров: 108
Депутат, у которой начались схватки, поехала рожать в больницу на велосипеде
Депутат, у которой начались схватки, поехала рожать в больницу на велосипеде Просмотров: 324
Магдалена Андерссон во второй раз стала шведским премьером
Магдалена Андерссон во второй раз стала шведским премьером Просмотров: 117
Сверхвысокий риск: в ВОЗ сделали заявление о Сovid-штамме Omicron
Сверхвысокий риск: в ВОЗ сделали заявление о Сovid-штамме Omicron Просмотров: 504
Решение о нападении на Украину лежит на столе у руководства России - Кулеба
Решение о нападении на Украину лежит на столе у руководства России - Кулеба Просмотров: 747
Больше всего комментируют
15
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
12
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
7
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
2
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2
Минобороны проверяет видео со стрельбой Бутусова
Голосов: 2740
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть