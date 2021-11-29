Компании Pfizer и BioNTech обещают обновить вакцину против штамма Omicron за 100 дней

Штамм Omicron впервые обнаружили в ЮАР / Reuters

Компании Pfizer и BioNTech пообещали за 100 дней обновить вакцину от коронавируса из-за распространения нового штамма Omicron.

В ближайшее время они получат данные тестов. Об этом пишет Business Insider.

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"Мы понимаем обеспокоенность экспертов и немедленно приступили к изучению штамма, а также разработали адаптированную вакцину в рамках нашей стандартной процедуры для новых штаммов", - заявил представитель BioNTech.

Через две недели компании получат результаты тестов, которые покажут, нужно ли создавать новую вакцину или достаточно будет адаптировать старую.

11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса Omicron или B.1.1.529. Но первыми о нем сообщили представители Южно-Африканской республики. Они провели несколько исследований и нашли очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что этот штамм может быть опаснее всех ранее известных. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксированы в Европе, Австралии, США и Канаде.

Из-за штамма многие страны мира ввели дополнительные ограничения на поездки своих граждан в ЮАР и другие африканские страны.

Новый штамм Omicron может быть более устойчив к вакцинам и быстрее распространиться. Об этом заявили в Европейском центре по предупреждению и контролю заболеваний.