Компании Pfizer и BioNTech обещают обновить вакцину против штамма Omicron за 100 дней

Компании Pfizer и BioNTech пообещали за 100 дней обновить вакцину от коронавируса из-за распространения нового штамма Omicron.
В ближайшее время они получат данные тестов. Об этом пишет Business Insider.
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"Мы понимаем обеспокоенность экспертов и немедленно приступили к изучению штамма, а также разработали адаптированную вакцину в рамках нашей стандартной процедуры для новых штаммов", - заявил представитель BioNTech.
Через две недели компании получат результаты тестов, которые покажут, нужно ли создавать новую вакцину или достаточно будет адаптировать старую.
11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса Omicron или B.1.1.529. Но первыми о нем сообщили представители Южно-Африканской республики. Они провели несколько исследований и нашли очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что этот штамм может быть опаснее всех ранее известных. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксированы в Европе, Австралии, США и Канаде.
Из-за штамма многие страны мира ввели дополнительные ограничения на поездки своих граждан в ЮАР и другие африканские страны.
Новый штамм Omicron может быть более устойчив к вакцинам и быстрее распространиться. Об этом заявили в Европейском центре по предупреждению и контролю заболеваний.
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