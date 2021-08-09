Коммунистическая власть Кубы легализовала малый и средний бизнес после массовых протестов

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Коммунистическая власть Кубы легализовала малый и средний частный бизнес после массовых антиправительственных протестов в прошлом месяце в стране. Об этом сообщает BBC.

Отныне на острове будет разрешено открывать предприятия с численностью до 100 сотрудников.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил, что страна делает решительные шаги по обновлению экономической модели.

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Критики же уверены, что планы правительства ускорились через июльские протесты, когда тысячи людей вышли на улицы из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Тогда тысячи людей были задержаны, а один протестующий погиб.

В Италии прошли митинги против Covid-паспортов.