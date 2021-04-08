Комикс, в котором впервые появился Супермен, продали за рекордные $3,25 млн

Продали комикс, в котором впервые появился Супермен. Фото: comicconnect

Редкое издание комикса Action Comics №1, в котором впервые появился Супермен, продали на интернет-аукционе за рекордные $3,25 млн.

Об этом сообщил онлайн-рынок комиксов Comic Connect.

Action Comics №1 от 1938 года, который тогда стоил 10 центов, сейчас является самым ценным комиксом в мире.

В нем рассказывается история происхождения Супермена. Комикс считают началом жанра супергероев. В 1938 году напечатали сотни тысяч экземпляров.

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"Это действительно начало жанра супергероев", - прокомментировал совладелец интернет-аукциона Comic Connect.

Прошло 3 года с момента, как экземпляр нашли. С того времени комикс подорожал на $1 млн. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Предыдущая рекордная стоимость за экземпляр с этого же выпуска была в 2014 году - его продали на eBay за $3,2 млн.

В Объединенных Арабских Эмиратах продали одну из крупнейших и самых дорогих картин в мире. Ее цена превысила $ 60 млн.