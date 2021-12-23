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четверг, 23 декабря 2021 16:11

Количество жертв кораблекрушения увеличилось до 85

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Количество жертв кораблекрушения увеличилось до 85
Трупы обнаружили на берегу во вторник утром жители, примерно в 75 км от портового города Тоамасина / Reuters

Число погибших в результате кораблекрушения у берегов Мадагаскара увеличилось до 85.

На момент трагедии 138 человек находились на лодке длиной 3,6 м. Она затонула в понедельник, 20 декабря. Удалось спасти только 50 человек. Среди жертв пятеро детей. Об этом сообщают морские власти страны, пишет Al Jazeera.

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Деревянное грузовое судно, которому не разрешено перевозить пассажиров, отправилось из деревни Анцерака в Соанерана-Ивонго, примерно в 100 км к югу. Первоначальные расследования показали, что в двигателе судна возникла техническая проблема.

Управляющая отелем Le Fumet в Суаньерана-Ивонго Джоселин Калу сообщила, что местное кладбище "слишком маленькое, чтобы вместить все тела, поэтому их отправляют похоронить в близлежащие деревни".

Местный мэр Альбан Менаволо сказал, что помог доставить на грузовике 39 тел в деревню. Он говорит, что большинство из них местные, и он знал некоторых из них.

Через несколько часов после катастрофы в море разбился полицейский вертолет, вылетевший из столицы Антананариву с министром внутренних дел Сержем Гелле для помощи в поисково-спасательных операциях. Гелле и еще один офицер выпрыгнули и выжили, проплыв почти 12 часов, чтобы добраться до земли.

Грузовой корабль затонул у северо-восточного побережья Мадагаскара.

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23
декабря

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