Количество убийств в ноябре самое меньшее за 3 года

Участники мексиканской уличной банды / Beautiful People Magazine

В Мексике в ноябре зафиксировали самое низкое количество убийств за почти 3 года. Об этом заявили мексиканские официальные лица.

Но в этом году количество убийств все еще может незначительно превысить прошлогодние показатели. Об этом пишет Reuters.

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Исполняющий обязанности министра безопасности Мексики Рикардо Мехиа заявил, что в ноябре в стране зарегистрировали 2670 убийств. Это самый низкий месячный показатель с тех пор, как президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность 1 декабря 2018-го.

Показатель за ноябрь - самый низкий месячный показатель с февраля 2018 года, когда зарегистрировали 2445 убийств.

В этом году в 129-миллионной Мексике зафиксировали 34670 убийств. Несмотря на ежемесячный спад, в 2020-м страна может превзойти по количеству убийств, зафиксированные в 2019-м - 35588.

По количеству убийств Мексика занимает в 2020-м 18-ю строчку с 19,26 убийств на 100 тыс. населения.