Количество смертей в столице выросла на 61%

Больница с больными на коронавирус. Иллюстративное фото / Getty Images

Количество захоронений в индонезийской столице Джакарте за 10 месяцев 2020-го выше на 61%, чем за аналогичные периоды в течение прошлых 5 лет.

Это может свидетельствовать, что реальное число погибших от коронавируса в стране значительно выше, чем показывают официальные данные. Об этом пишет Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Индонезии умерли 496 членов избирательных комиссий

В отчете отделения клинических исследований больницы Эйкман-Оксфорда, проанализировали правительственные записи, которые показали, что в период с января по октябрь в Джакарте похоронили на более 16 тыс. человек больше, чем в среднем за этот же период 2015-2019 годах. Примерно у половины погибших подозревали или диагностировали Covid-19.

Записи о захоронении указывают на существенное повышение смертности, связано с началом и периодом пандемии Covid-19 в Джакарте. Эксперты в области здравоохранения в четвертой по численности стране мира давно ставят под сомнение точность официальной статистики. Особенно если учесть, что в Индонезии один из самых низких показателей тестирования на коронавирус относительно численности населения.

В Джакарте, крупном мегаполисе, где живет более 10 млн человек, по состоянию на 14 декабря официально зарегистрировали более 154 тыс. случаев коронавируса. А с начала пандемии от Covid-19 умерло 2963 человека.

В Индонезии первый случай коронавируса зафиксировали в начале марта, но исследование указывает, что количество смертей начало расти в январе, за 2 месяца до этого. Вирус, вероятно, циркулировал в Джакарте еще в декабре 2019-го.

В Индонезии с населением 268 млн человек официально зарегистрировано 623 тыс. случаев заболевания и почти 19 тыс. человек умерли. Страна регулярно сообщает о рекордно высоких показателях смертности и новых случаях заболевания. Исследование указывает, что истинное число погибших может быть на 38% выше.