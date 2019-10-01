В США количество смертей от курения вейпу возросло до 14 человек.
Раньше смерти от болезней легких, которые могли быть вызваны курением электронных сигарет были зафиксированы в Калифорнии, Канзасе, Орегоне, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Миссури, Флориде, Джорджии и Миссисипи - сообщает департамент здравоохранения американского штата Небраска - пишет CNN.
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В США зафиксировали около 800 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа.
Многим из пострадавших нужен дополнительный кислород. Некоторых приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.
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