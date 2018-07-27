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пятница, 27 июля 2018 14:45

Когда обняла, поняла, что это брат - мужчина 30 лет выдавал себя за пропавшего военного

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27 июля во Вьетнаме отмечают День памяти жертв, павших за независимость.

Война продолжалась в 1964-1975 годах. США вводили на территорию страны свои войска. Проводили бомбардировки и применяли химическое оружие. Это был самый масштабный вооруженный конфликт во Вьетнаме со времен Второй мировой. Во время столкновений с американскими войсками погибли сотни тысяч местных. Большое количество людей стали инвалидами войны. К празднику в стране обустраивают кладбища. Власть выделяет для семей военных подарки и денежные вознаграждения.

Конфликт начался как гражданский в Южном Вьетнаме. В дальнейшем в нее вступили Северный Вьетнам, позднее получивший поддержку КНР и СССР. США и их союзники оказывали помощь Южному Вьетнаму

В марте 2013 года развенчали аферу мошенника, который 31 год выдавал себя за американского сержанта Джона Робертса. Он исчез во Вьетнаме в 1968. Мужчина заявил, что за 45 лет забыл родной язык и женился. После анализа ДНК оказался мошенником.

Мужчина рассказывал, что попал в плен после прибытия на фронт. Через 4 года бежал и скрылся в местных джунглях. На вопрос, как удалось выжить в дикой природе, рассказал, что помогла местная девушка. Нашла его раненым в джунглях и вылечила. Впоследствии он для безопасности сменил имя на Данг Тан Нгок. Женился на спасительницей.

Автор: new-day.in.ua
  Нгок выдавал себя за американского сержанта Робертса более 30 лет
Нгок выдавал себя за американского сержанта Робертса более 30 лет
Автор: new-day.in.ua
  Нгок выдавал себя за американского сержанта Робертса более 30 лет
Нгок выдавал себя за американского сержанта Робертса более 30 лет

Поисковики, которые нашли бывшего спецназовца, по началу не поверил, что тот является пропавшим сержантом Робертсом. Данг не разговаривал на английском, и объяснял, что за долгие годы забыл родной язык. Также все время не искал своих родственников в Америке.

Для того, чтобы выяснить, действительно ли Данг Тан Нгок - это сержант Робертс, мужу устроили встречу с его сестрой Холли. Когда женщина увидела Данга, то сразу узнала в нем брата.

"Когда я прижала его к себе, у меня не было никаких сомнений - это мой родной брат!" - рассказывала Холли в своем интервью для местных изданий.

Один из исследователей, ветеран Вьетнамской войны Том Фаунс смог доказать что Данг - это аферист, который выдает себя за Робертса. Фаунс нашел документ в архивах Офиса по защите ветеранов США. В этом письме сообщалось, что Данг Тан Нгок по происхождению француз.

Нгок выдавал себя за Робертса с 1982-го. В 1991-м у него взяли анализы ДНК. 2006 американские военные его допросили и опровергли заявления мошенника. За 2 года Нгок снова начал заявлять, что Робертсон. Его отвезли в посольство США в Камбодже, чтобы получить отпечатки пальцев. Они не совпадали с данными пропавшего военного.

Автор: new-day.in.ua
  Нгок выдавал себя за американского сержанта Робертса более 30 лет. На фото он вместе с Томо Фаунсом, который окончательно развенчал обман
Нгок выдавал себя за американского сержанта Робертса более 30 лет. На фото он вместе с Томо Фаунсом, который окончательно развенчал обман

Впоследствии эту версию подтвердила и племянница пропавшего сержанта, Ханна Робертс. Женщина сделала тест ДНК Нгока. Исследования подтвердили, что они не являются родственниками.

Пожилая сестра пропавшего военного перепутала афериста со своим братом потому, что до последнего верила в возвращение родственника, написало одно из американских изданий.

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Сержант Робертс пошел в армию в 17-летнем возрасте. Стал спецназовцев и отправился во Вьетнам. Там действовал в составе партизанского отряда. Его члены не имели при себе удостоверений и именных жетонов.

Автор: Independent
  Джон Робертс погиб в сбитом вертолете в 1968 году
Джон Робертс погиб в сбитом вертолете в 1968 году

В 1968 году Робертса вместе с командой отправили на вертолете в Лаос. Американским войскам было запрещено там находиться. Поэтому когда вертолет сбили, поисковую операцию не проводили. О гибели Робертса семье сообщили 1978 года.

Северная Корея передала Америке остатки нескольких американских бойцов, погибших во время Корейской войны в 1950-х годах. Об этом во время личной встречи в июне договорились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Сообщается об остатках 55 солдат. Их доставили в американской военной базы в Южной Корее самолетом, рейс встречал почетный караул.

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Дата
27
июля

Когда обняла, поняла, что это брат - мужчина 30 лет выдавал себя за пропавшего военного

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