КНДР провела испытания новых крылатых ракет большой дальности

Были проведены детальные испытания ракеты, тяги двигателя на земле, управления и наведения, мощности боеголовки, различные летные испытания. Фото: скриншот с видео

Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет большой дальности. Испытательные стрельбы прошли в субботу и воскресенье после двух лет исследований.

Об этом пишет "Ренхап".

"Разработка крылатой ракеты большой дальности, стратегического оружия огромного значения, продвигается вперед", - говорится в сообщении.

В частности, были проведены детальные испытания ракеты, тяги двигателя на земле, управления и наведения, мощности боеголовки, различные летные испытания.

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Северная Корея могла перезапустить реактор в комплексе Йонбен, чтобы производить плутоний для ядерного оружия.