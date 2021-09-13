КНДР провела испытания новых крылатых ракет большой дальности

Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет большой дальности. Испытательные стрельбы прошли в субботу и воскресенье после двух лет исследований.
Об этом пишет "Ренхап".
"Разработка крылатой ракеты большой дальности, стратегического оружия огромного значения, продвигается вперед", - говорится в сообщении.
В частности, были проведены детальные испытания ракеты, тяги двигателя на земле, управления и наведения, мощности боеголовки, различные летные испытания.
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Северная Корея могла перезапустить реактор в комплексе Йонбен, чтобы производить плутоний для ядерного оружия.
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