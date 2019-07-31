КНДР опять тестирует баллистические ракеты

КНДР испытывает новое вооружение. ФОТО: Yonhap

31 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты.

"Ракеты были выпущены с полуострова Ходо в провинции Южный Хамген на восточном побережье страны", - сообщает Yonhap.

Ракеты пролетели 250 километров и упали в море.

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Первый пуск произошел в 05:06 по местному времени, второй в 05:27.

Запуск ракет является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Северная Корея в ночь на четверг, 25 июля, испытала новый тип баллистических ракет малой дальности.