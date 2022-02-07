КНДР финансирует ядерные испытания за счет краденой криптовалюты

Северная Корея финансирует ядерные испытания и свою ракетную программу за счет краденой криптовалюты.
Только за последние полтора года хакеры Корейской Народно-Демократической Республики по всему миру похитили более $50 млн, говорится в докладе ООН, передает BBC.
"С 2020-го по сентябрь 2021 года киберпреступники из КНДР похитили миллионы долларов цифровых активов, которые стали важным источником дохода для финансирования ядерной и ракетной программы Северной Кореи", - отчитываются следователи.
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Кибератаки со стороны КНДР были направлены на три криптовалютные биржи в Азии, Северной Америке и Европе.
В отчете также отметили, что несмотря на ряд серьезных санкций против КНДР со стороны ООН Северная Корея смогла продолжить развитие инфраструктуры. В последнее время она заметно ускорила" ракетные испытания и разработки.
30 января Северная Корея выпустила очередной снаряд неизвестного типа в Восточное море. За три дня до этого, 27 января, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности, тактические управляемые ракеты "земля-земля".
17 января Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности. Ракеты запустили в сторону Японского моря с аэродрома "Сунан" в Пхеньяне. В Госдепе США подчеркнули, что такие запуска нарушают резолюции Совбеза ООН и представляют угрозу для международного сообщества.
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