Климкин просит помощи у НАТО

Климкин встретился со Столтенбергом в Брюсселе Фото: News Front

Министр иностранных дел Павел Климкин попросил генерального секретаря Организации Североатлантического договора Йенса Столтенберга помочь укрепить безопасность складов боеприпасов в Украине.

Сегодня, 15 октября, Климкин встретился со Столтенбергом в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, сообщила пресс-служба Миссии Украины при НАТО.

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Глава МИД обратился с просьбой активизировать работу трастового фонда НАТО, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине. Вопрос возник на фоне последних событий в городе Ичня Черниговской области.

"Стороны согласились с необходимостью совместного постоянного контроля за эффективностью использования помощи Альянса нашему государству", - говорится в сообщении.

Ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.