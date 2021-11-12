Кладоискателя оштрафовали на почти $3 тыс. за то, что потерялся

Охотника за сокровищами оштрафовали после того, как его пришлось спасать на вертолете из Йеллоустонского парка / Getty Images

Охотнику за сокровищами, заблудившемуся в Йеллоустонском национальном парке в США, придется заплатить $2880 за свое спасение.

Марка Лантиса признали виновным в проступке и безрассудном хулиганстве. Об этом пишет Independent.

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Суд заявил, что "Лантис вел себя опрометчиво, сознательно игнорируя опасность, о которой знал".

Инцидент произошел в августе 2018 года, когда Лантис, которому за 40 лет, пошел на однодневную прогулку по Йеллоустонскому парку. Он планировал пройти по тропе и поискать закопанные сокровища недалеко от пика горы, а затем вернуться на тропу.

Он искал то, что было известно как сокровище Форреста Фенна - сундук с золотыми монетами и другими предметами, которые были спрятаны где-то в Скалистых горах миллионером и торговцем произведениями искусства Фенном в 1988 году.

В кладе находилось золото и драгоценности на $1-2 млн. На протяжении десятилетий охотники за сокровищами копали в горах и каньонах в поисках спрятанных сокровищ.

По пути к горе Лантис нашел на тропе медвежий мех и помет. Когда достиг подножия горы, решил вернуться другим маршрутом, чтобы избежать встречи медведя, и подумал, что этот маршрут приведет его к более быстрому спуску. Однако позже позвонил сестре и сообщил, что не может выйти из парка той ночью. Он заявил в суде, что "провел ночь мокрый, холодный и напуганный".

На следующий день позвонил рейнджерам парка и в 911, чтобы определить свое местоположение по GPS и выйти. Рейнджер давал ему указания в течение дня, но к 17:45 он сообщил, что "не может найти дорогу и ему нужна помощь". За ним отправили вертолет, чтобы спасти, так как было уже слишком поздно, чтобы кто-то добрался до его места нахождения.

Рейнджер предъявил ему обвинение в хулиганстве и умышленном создании угрозы. Позднее суд признал его виновным, запретил посещать парк пять лет и наложил штраф.

Сокровище Фенна нашли в июне 2020 года. По меньшей мере, четыре человека погибли, пытаясь найти клад.

Древнеримские золотые монеты нашли дайверы на морском дне у побережья на юго-востоке Испании. Их датируют концом IV - началом V в.