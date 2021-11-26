Китайским знаменитостям запретили хвастаться богатством в соцсетях

Актриса Чжэн Шуан появилась в "черном списке" китайских властей "Звезд с плохим поведениям" / Getty Images

Китай запретил знаменитостям хвастаться богатством в соцсетях в ходе последнего наступления на индустрию развлечений.

Управление киберпространства Китая объявило, что знаменитостям в стране не разрешат "хвастаться богатством" или "экстравагантным удовольствием" в соцсетях. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Япония вооружается из-за угроз из Китая

Правила также запрещают знаменитостям публиковать ложную или частную информацию, провоцировать фанатов против других фан-групп и распространять слухи.

Кроме того, аккаунты знаменитостей и фанатов в соцсетях должны будут придерживаться "общественного порядка и добрых обычаев, правильной ориентации общественного мнения и ценностей, продвигать основы социализма и поддерживать здоровый стиль и вкус жизни".

Власти Китая продолжают укреплять влияние на индустрию развлечений.

В сентябре китайских знаменитостей предупредили, что они должны "выступить против декадентских идей поклонения деньгам, гедонизма и крайнего индивидуализма". Это прозвучало на симпозиуме, организованном Компартией. Встреча в Пекине проходила под лозунгом: "Любите вечеринки, любите страну, защищайте мораль и искусство". На ней присутствовали высокие партийные чиновники и руководители шоу-бизнеса, которым сказали, что должны соблюдать социальную этику, личную мораль и семейные ценности.

Китай считает поп-культуру и погоню за богатством опасным западным импортом, который угрожает коммунизму, поскольку продвигает индивидуализм, а не коллективизм.

В прошлом месяце Пекин планировал запретить видеоигры, в которых изображены отношения геев, "женоподобных мужчин" или позволено игрокам выбирать между добром или злом. Официальные лица заявили, что страна больше не рассматривает игры как "развлечение", а как форму искусства, которая должна продвигать то, что она считает "правильными ценностями". Таким образом, также запретят видеоигры, которые связаны с завоеваниями "варваров", попытками изменить историю нацистов или имперской Японии.

Япония планирует рекордные расходы на оборону в дополнительном бюджете. Таким образом, Япония и западные союзники, включая США, Великобританию и Австралию, реагируют на усиление милитаризации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.